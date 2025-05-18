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رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم

10:48 ص الأحد 18 مايو 2025

تهجير الفلسطينيين

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وكالات

علقت السفارة الأميركية في ليبيا، الأحد، على التقارير المنتشرة بشأن خطة أميركية لنقل سكان غزة إلى ليبيا.

وأوضحت السفارة الأميركية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا، تقرير عار عن الصحة.

وأرفقت السفارة مع تعليقها منشورا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية على منصة إكس يقول: "لم ترد وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي على طلبات متكررة للتعليق قبل نشر هذا المقال".

يذكر أن قناة إن بي سي نيوز نقلت في وقت سابق عن 5 أشخاص مطلعين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على خطة لتهجير حوالي مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.

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واشنطن الفلسطينيين ليبيا سكان غزة وزارة الخارجية الأميركية مجلس الأمن القومي الأميركي
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