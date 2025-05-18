صحة غزة تحذر: الاحتلال الإسرائيلي يستمر في محاصرة المستشفى الإندونيسي

غزة - (د ب أ)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من استهداف ومحاصرة المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد .

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "محاصرة المستشفى يمنع وصول الجرحى مع تزايد ما يتعرض له شمال قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين" .

وأشارت إلى "حالة من الذعر والارتباك بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة" ، لافتة إلى إصابة اثنين من المرضى أثناء محاولتهم الخروج من المستشفى .

وناشدت الوزارة كافة الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى .

وأضافت أن ذلك يأتي بعد إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة قبل أيام ، موضحة أن "الاحتلال يُكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة" .