إعلان

صحة غزة تحذر: الاحتلال الإسرائيلي يستمر في محاصرة المستشفى الإندونيسي

10:26 ص الأحد 18 مايو 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غزة - (د ب أ)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من استهداف ومحاصرة المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد .

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "محاصرة المستشفى يمنع وصول الجرحى مع تزايد ما يتعرض له شمال قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين" .

وأشارت إلى "حالة من الذعر والارتباك بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة" ، لافتة إلى إصابة اثنين من المرضى أثناء محاولتهم الخروج من المستشفى .

وناشدت الوزارة كافة الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى .

وأضافت أن ذلك يأتي بعد إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة قبل أيام ، موضحة أن "الاحتلال يُكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة" .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة الفلسطينية غزة قطاع غزة فيسبوك الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الوزير يكشف موعد منع الميكروباص من السير على الدائري.. ويعلن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي.
10 أسرى مقابل وقف إطلاق النار 60 يومًا.. إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة جديدة