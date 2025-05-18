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الهند تؤكد استمرار وقف الأعمال العسكرية مع باكستان

10:14 ص الأحد 18 مايو 2025

الهند وباكستان

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سريناجار - (د ب أ)

ذكر مسؤول عسكري هندي اليوم الأحد أن وقف الأعمال العدائية ، الذي اتفقت عليه الهند وباكستان في 12 مايو سيستمر.

وأضاف "فيما يتعلق باستمرار وقف الأعمال العدائية مثلما تقرر ، لا يوجد تاريخ انتهاء له" مبددا المفاهيم بأن الهدنة مؤقتة وستنتهي اليوم حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم الأحد.

وتابع أنه ليس هناك أي محادثات مقررة بين المديرين العامين للعمليات العسكرية الهندية والباكستانية.

يشار إلى أن هجوما مسلحا أودى بحياة 26سائحا في الشطر الهندي من كشمير ، وحملت نيودلهي إسلام آباد المسؤولية عن الهجوم، غير أن الأخيرة نفت أي تورط فيه.

وتبادلت الهند وباكستان إطلاق النار مما أدى لسقوط قتلى وجرحى على الجانبين.

ووافقت الجارتان المسلحتان نوويا من خلال وساطة أمريكية على وقف جميع الأعمال العسكرية برا وجوا وبحرا على الفور.

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