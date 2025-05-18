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رسميا.. تنصيب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم

10:10 ص الأحد 18 مايو 2025

بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر

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روما - (د ب أ)

يشهد العالم اليوم الأحد، تنصيب بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر وهو أول بابا أمريكي، رسميا بقداس مهيب يحضره نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وآخرين.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المصلين في القداس الذي يقام أمام كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان مع تواجد عدة آلاف من أفراد الأمن.

ومن المقرر أن تحضر رئيسة بيرو دينا بولوارتي أيضا القداس، وكان ليو 69 عاما وهو كاردينال سابق من شيكاغو، قد عمل سابقا مبشرا في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية ويحمل أيضا الجنسية البيروفية.

وعلى هامش الفعالية، من المتوقع عقد لقاءات مختلفة بين ضيوف الدول.

وقبل القداس، يعتزم ميرتس لقاء رئيس وزراء كندا الجديد مارك كارني، وتتولى كندا حاليا رئاسة مجموعة الدول الصناعية الديمقراطية السبع الكبرى، والتقى ميرتس مساء أمس السبت مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني في روما.

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