99 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة



وكالات

أعلنت مصادر طبية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ منتصف الليل لـ 99 شهيدا، وفقا لما ذكرته الغد.

كانت مصادر فلسطينية، أعلنت استشهاد أكثر من 70 شخصا، من بينهم أطفال ونساء، إثر سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وقالت المصادر، إن منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس وحدها شهدت سقوط 40 شهيدا إثر غارات إسرائيلية استهدفت خيام النازحين.

كما جرى استهداف مناطق عدة في بيت لاهيا وجباليا ودير البلح ومحيط مدينة غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وأكدت إدارة مستشفى العودة وقوع أضرار كبيرة بأقسامه الداخلية والخارجية بعد تعرض المنطقة المحيطة في تل الزعتر بمخيم جباليا للقصف.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من السبت، عن بدء حملة جديدة تحت مسمى "عربات جدعون"، تتضمن ضربات مكثفة وتحركات برية تهدف إلى تحقيق أهداف الحرب، بما يشمل تحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس.