انفجار داخل مصفى "بيجي" النفطي شمال العراق- صور



وكالات

قال مصدر أمني، إن انفجارا وقع في إحدى الوحدات داخل مصفى "بيجي" بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد وسط العراق، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المصدر، اليوم الأحد، أن "انفجارا وقع في الفرن التابع للوحدة 109 في مصافي بيجي وتحديدا مصفى الدهون".

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل وحجم الخسائر وأسباب الانفجار بعد.

ومصفاة بيجي هي أكبر مجمعات تصفية وتصنيع للنفط في العراق أنشئت سنة 1978، وهي تنتج ثلث إنتاج المصافي العراقية.

ويقع المصفی في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، وسيطر تنظيم "داعش" على مصفاة بيجي عام 2014، ولكن القوات المسلحة العراقية تمكنت من استعادة المصفاة من قبضة التنظيم عام 2015.