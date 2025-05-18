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بينهم أطفال ونساء.. عشرات الشهداء إثر غارات إسرائيلية في غزة

07:35 ص الأحد 18 مايو 2025

قطاع غزة

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وكالات

أعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد أكثر من 70 شخصا، من بينهم أطفال ونساء، إثر سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وقالت المصادر، إن منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس وحدها شهدت سقوط 40 شهيدا إثر غارات إسرائيلية استهدفت خيام النازحين.

كما جرى استهداف مناطق عدة في بيت لاهيا وجباليا ودير البلح ومحيط مدينة غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وأكدت إدارة مستشفى العودة وقوع أضرار كبيرة بأقسامه الداخلية والخارجية بعد تعرض المنطقة المحيطة في تل الزعتر بمخيم جباليا للقصف.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من السبت، عن بدء حملة جديدة تحت مسمى "عربات جدعون"، تتضمن ضربات مكثفة وتحركات برية تهدف إلى تحقيق أهداف الحرب، بما يشمل تحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس.

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