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مصرع 5 اشخاص إثر تصادم طائرتي هليكوبتر في فنلندا

05:38 ص الأحد 18 مايو 2025

تصادم طائرتين- أرشيفية

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وكالات

أعلنت الشرطة الفنلندية، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم، عندما اصطدمت طائرتان هليكوبتر وتحطمتا في منطقة غابات بالقرب من مطار يورا، في جنوب غرب فنلندا.

وقالت الشرطة، إن التصادم وقع بعد الظهر بقليل بالقرب من بلدة كاوتوا، مضيفة أن الحطام سقط على بعد 700 متر تقريبا من طريق أوهيكولكوتي، بحسب الغد.

وقال كبير المفتشين لدى مكتب التحقيقات الوطني: "لقي 5 أشخاص حتفهم في حادث طائرتي هليكوبتر بالقرب من مطار يورا السبت".

وقالت الشرطة، إنه كان هناك شخصان على متن إحدى الطائرتين و3 أشخاص في الأخرى، مضيفة أن الطائرتين مسجلتان خارج فنلندا.

وذكرت هيئة البث العامة الإستونية نقلا عن صحيفة فنلندية، أن إحدى الطائرتين مسجلة في إستونيا، والأخرى في النمسا.

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