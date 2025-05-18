الجيش الأوكراني: هجوم روسي كبير بالمسيرات على كييف



وكالات

أعلن الجيش الأوكراني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة.

قالت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تطبيق تليجرام: إنه بعد أكثر من 4 ساعات من إصدار تحذيرات من هجمات روسية، كانت عشرات الطائرات المسيرة لا تزال في سماء أوكرانيا وتهدد كييف وأجزاء أخرى من البلاد.

وسمع شهود في كييف ومحيطها أصوات انفجارات فيما بدا أنها أصوات عمل وحدات الدفاع الجوي، وفقا لسكاي نيوز.