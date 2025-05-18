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مصرع 25 شخصا جراء الأعاصير في الولايات المتحدة

04:12 ص الأحد 18 مايو 2025

أغاصير الولايات المتحدة

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وكالات

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا مصرعهم جراء الأعاصير ورياح التورنادو في المناطق الوسطى للولايات المتحدة.

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن معظم الضحايا، أي 25 شخصا من أصل الـ 27، لقوا مصرعهم في ولايتي ميزوري وكنتاكي.

وأضافت أن الأعاصير أسفرت عن أضرار بحظائر الطائرات في مطار "لندن كوربين" في ولاية كنتاكي، إضافة إلى انقلاب إحدى الطائرات وإلحاق أضرار بمروحية طبية.

كانت الحصيلة السابقة للضحايا في ولايتي ميزوري وكنتاكي 16 قتيلا وعشرات المصابين جراء الأعاصير ورياح التورنادو الشديدة التي ضربت المنطقة منذ عدة أيام، وفقا لروسيا اليوم.

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