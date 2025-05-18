رئيسة وزراء بريطانيا: لا تنتظروا مني نصيحة بشأن ترامب فلست طبيبة نفسية



وكالات

علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، على سؤال حول النصيحة التي ستقدمها للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل زيارته الأولى للبيت الأبيض، قائلة : "أنا لست طبيبة نفسية".

قالت ميلوني مازحة، وهي تضحك من السؤال الذي طرح عقب لقائها مع ميرتس: "لا أشعر بالضرورة بأنني مؤهلة للعمل كطبيبة نفسية للقادة الدوليين"، مضيفة أن المستشار "سياسي يتمتع بخبرة كبيرة".

ومع ذلك، ينظر إلى الزعيمة الإيطالية اليمينية في بعض الأحيان على أنها "مروضة ترامب" الأوروبية، حيث يعتقدون أنها تتمتع بعلاقة جيدة بشكل خاص مع الرئيس الأمريكي.

ومنذ فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر الماضي، التقى الاثنان 4 مرات، بحسب روسيا اليوم.

واجتمعت ميلوني وميرتس لأكثر من ساعة في قصر تشيجي، المقر الرسمي لرئيسة الوزراء في روما.

ويقوم زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني حاليا بسلسلة من الزيارات الافتتاحية في جميع أنحاء أوروبا.

كما أعلن ميرتس عن خطط للسفر إلى واشنطن قريبا للقاء ترامب، على الرغم من عدم تحديد موعد بعد.

وأشارت ميلوني إلى أن ترامب شخص يدافع عن المصالح الأمريكية ويحترم السياسيين الذين يدافعون عن مصالحهم الوطنية.

وقالت: "أعتقد أن كل واحد منا يجب أن يوضح أولا ما هي مصالحنا الوطنية، أنا متأكدة من أن فريدريش ميرتس سيفعل ذلك".

ويتواجد ميرتس في روما لحضور تنصيب البابا الجديد ليو الرابع عشر، الذي سيقام اليوم الأحد، في ساحة القديس بطرس.

كما سيحضر الحفل نائب المستشار لارس كلينجبيل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي.