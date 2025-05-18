وزير خارجية أمريكا: فرض عقوبات جديدة حال عدم وجود تقدم في تسوية أوكرانيا



وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه أبلغ موسكو بإمكانية فرض عقوبات جديدة في حال عدم وجود أي تقدم في التسوية الأوكرانية، وذلك خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال روبيو في حديث لقناة "سي بي إس": "منذ نحو شهرين حذرنا الروس أكثر من مرة أن ذلك سيحدث في حال عدم تحقيق أي تقدم".

وأشار إلى أن أعضاء الكونجرس الأمريكي استجابوا لطلب الرئيس دونالد ترامب بشأن إتاحة الوقت لإحراز تقدم في المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا.

وأضاف أن 77 عضوا في مجلس الشيوخ يؤيدون حاليا مشروع القانون حول فرض عقوبات إضافية على روسيا، وفي حال تجاوز عددهم 80 عضوا، وكانت هناك نسبة مماثلة من مؤيديه في مجلس النواب، فإن الإدارة لن تستطيع ثنيهم عن موقفهمفي ما يتعلق بإقرار المشروع، وفقا لروسيا اليوم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، أنه قد يوقع على مشروع القانون حول العقوبات الإضافية على روسيا في حال إقراره.

ويبحث الكونجرس مشروعا يروج له السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام حول فرض الرسوم التجارية بنسبة 500% على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم من روسيا، بالإضافة إلى العقوبات على السندات الحكومية الروسية.

يأتي ذلك على خلفية أول مفاوضات روسية أوكرانية منذ عام 2022 جرت في إسطنبول، يوم 16 مايو .

أعلنت موسكو أنها اتفقت مع الجانب الأوكراني على تبادل الأسرى، الذي سيشمل ألف أسير من كل طرف، وإعداد الشروط لوقف إطلاق النار لاحقا، لبحثها خلال جولة مقبلة من المفاوضات.