محتجون يغلقون الطرق في جنزور غرب طرابلس.. ما السبب؟



وكالات

تظاهر عدد من المواطنين الليبيين في جنزور غرب طرابلس، إذ أغلقوا الطرق وأضرموا النيران احتجاجا على وصفهم بأنهم "مدفوعو الأجر".

واتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس بعض المجموعات المسلحة بالوقوف وراء موجة من المظاهرات "المدفوعة".

وقال: "الميليشيات تضخ أموالًا غزيرة، وتدفع بها لتمويل التحركات في الشارع خدوه وعبّوه "، في إشارة إلى ما وصفه بتوظيف المال لتأجيج الاحتجاجات وزعزعة الاستقرار في العاصمة.

وشهدت طرابلس منذ الاثنين الماضي، سلسلة من الاشتباكات المسلحة بدأت عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة" قائد ما كان يعرف بـ"جهاز دعم الاستقرار".

واندلع قتال بين عناصر الجهاز و"قوات اللواء 444 قتال"، ثم تجددت الاشتباكات لاحقا بين الأخير وجهاز الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يقضي بحل الجهاز.

وتسببت المواجهات في سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقفا لإطلاق النار، تبعته مؤشرات على عودة الهدوء النسبي للمدينة، وفقا لروسيا اليوم.

وعلى خلفية ذلك خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة الليبية طرابلس، طالب فيها المتظاهرون بـ"إسقاط الأجسام السياسية وحل كافة التشكيلات المسلحة".