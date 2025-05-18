إعلان

عبد الحميد الدبيبة: لن نقبل من يريد الابتزاز والخطف.. وحاجز الخوف انكسر

02:46 ص الأحد 18 مايو 2025

عبد الحميد الدبيبة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، هجوما على الليبي أسامة نجيم، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم مدعى عليه بارتكابها.

قال الدبيبة: "تفاجأنا بتقرير المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم نجيم المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما؟"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم بعد الذي قرأته في تقرير الجنائية الدولية".

وتابع الدبيبة: "لم أسع لإخراج نجيم من إيطاليا ولا أعرفه ولم ألتق به من قبل".

وشدد على أنه "من يريد الانضمام لمؤسسة الدولة فمرحبا به. لكن من يريد الابتزاز والخطف بقوة السلاح، لا يمكن أن نقبل به. الآن انكسر حاجز الخوف".

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في وقت سابق النائب العام الليبي الصديق الصور إلى توقيف أسامة نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى تتم محاكمته على الجرائم المدعى عليه بارتكابها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الحميد الدبيبة ليبيا نقل سكان غزة إلى ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الليبي أسامة نجيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الوزير يكشف موعد منع الميكروباص من السير على الدائري.. ويعلن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي.
10 أسرى مقابل وقف إطلاق النار 60 يومًا.. إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة جديدة