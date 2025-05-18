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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

02:35 ص الأحد 18 مايو 2025

اعترض صاروخ

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأفاد الجيش في بيان: "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة من البلاد".

وكان الجيش أعلن الجمعة شن غارات على ميناءي الحديدة والصليف، مشيرا إلى أنه استهدف ودمر بنى تحتية إرهابية تعود إلى الحوثيين المدعومين من إيران.

وتواصل جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، لكنهم وافقوا على إنهاء الهجمات على السفن الأمريكية، وفقا لسكاي نيوز.

وتنفذ إسرائيل غارات ردا على ذلك، منها غارة في 6 مايو ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدة أشخاص.

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