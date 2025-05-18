مجزرة خان يونس.. 20 شهيدًا في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي



وكالات

ارتكب جيش الاحتلال، مجزرة جديدة جراء قصف عنيف على منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 20 فلسطينيا فضلا عن عشرات المصابين جراء القصف الذي استهدف خيامًا للنازحين في محيط المتنزه الإقليمي بمنطقة المواصي.

كما أن الوضع الميداني خطير جدًّا بفعل الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف على مدينة خان يونس منذ فجر الأمس وحتى هذه الساعة، وفقا لما ذكرته الغد.

ونفذت طائرات الاحتلال الحربية والمروحية والمسيرات غارات على أماكن متفرقة من المدينة، إذ أن خطورة هذه الغارات زادت خلال الساعات الأخيرة في منطقة المواصي.

كما نفذت طائرات الاحتلال الحربية أكثر من 5 غارات متزامنة وبشكل عنيف جدا.

وبدأت هذه الغارات في منطقة القبة، إذ ارتقى بفعلها 4 شهداء وأكثر من 40 إصابة نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبعد ذلك تم استهداف محيط منطقة طبرية مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى.

ثم استهدف خيمة لعائلة أبو شمالة في منطقة شارع 5 بالمواصي، مما أدى إلى استشهاد سيدة وطفلها، فضلا عن وقوع عدد كبير من المصابين.

ثم عاودت طائرات الاحتلال المروحية استهداف خيام النازحين في مخيم سنابل غربي مستشفى الكويت التخصصي مما أدى إلى استشهاد 4 من المواطنين وإصابة العشرات نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج.

كما أن الغارة التي استهدفت خيام النازحين في مخيم سنابل أدت إلى خروج قسم العمليات والجراحات في مستشفى الكويت التخصصي من الخدمة نظرًا للأضرار الجسيمة التي خلَّفها القصف الإسرائيلي.

من جهته، أعلن مستشفى الكويت التخصصي بمواصي خان يونس عن توقف العمل بقسم العمليات الجراحية نتيجة الاستهداف.

وقال مستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين" في بيان: "إن العمل في قسم العمليات الجراحية توقف حتى إشعارٍ آخر، وذلك جراء الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمستشفى نتيجة الاستهداف الأخير لمحيطه مساء يوم السبت، ما أدى إلى تعطل المولدات ولوحة التحكم الرئيسية للكهرباء، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في معظم أقسام المستشفى".

وأضاف: "نؤكد على استمرار العمل في باقي الأقسام كالمعتاد، وقوفا عند مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا، ونُجدد مطالبتنا لكل المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة توفير الحماية للمستشفيات، واحترام القانون الدولي الذي ينص على حرمة استهدافها".

في السياق ذاته، واصل جيش الاحتلال غاراته على شمالي قطاع غزة، إذ أن غارة إسرائيلية استهدفت شمالي القطاع.

وقام جيش الاحتلال بنسف منازل المواطنين في محيط منطقة العطاطرة، غرب بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

واسهدفت 5 غارات إسرائيلية متتالية منطقة حي تل الزعتر، شرق مخيم جباليا، شمالي القطاع.