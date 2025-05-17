برلماني إيطالي يهاجم ميلوني ويتهمها بالنفاق لصمتها عن جرائم إسرائيل في غزة

وكالات

وجه البرلماني الإيطالي أنجيلو بونيلي انتقادات حادة إلى رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، متهمًا إياها بـ"النفاق" بسبب صمتها حيال ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة على يد إسرائيل.

وخلال جلسة للبرلمان الإيطالي، قال بونيلي: "أعلم أنك في موقف صعب، لكنك اليوم تصرفت بنفاق عميق.. لا تملكين الشجاعة لإدانة ما يشهده العالم من جرائم واضحة ترتكب بحق المدنيين في غزة.. يجب أن تخجلي من هذا الصمت أمام الشعب الإيطالي".

وأضاف: "أنا مصدوم ومشمئز من نفاقك.. كيف تشعرين كأم وأنتِ تشاهدين مقتل 18 ألف طفل؟"، في إشارة إلى أعداد الضحايا الأطفال في القطاع.

وتابع: "لم تجرؤي حتى على إدانة تصريحات وزراء في حكومة نتنياهو، الذين دعوا إلى قصف مخازن الغذاء إن صمتكِ هو خذلان واضح، وأجزم أنني أعبر عن رأي غالبية الإيطاليين".