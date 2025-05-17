10 أسرى مقابل وقف إطلاق النار 60 يومًا.. إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة جديدة

وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، عن استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وأشارت الهيئة إلى أن مفاوضات مكثفة تجري حول مبادرة جديدة تشمل إطلاق سراح 10 أسرى مقابل وقف لإطلاق النار لمدة شهرين في غزة.

وأكملت البث العبرية، أن المبادرة تتضمن أيضا بندا بشأن إطلاق سراح ما بين 200 و250 أسيرًا فلسطينيًا، وهو ما يزال محل خلاف بين الطرفين، في حين تطالب حماس بضمانات أمريكية لبحث إنهاء الحرب حتى في حال تم الاتفاق على وقف إطلاق نار جزئي فقط.

وبحسب بنود المقترح، ستقدم حماس في اليوم العاشر من الاتفاق قائمة توضح مصير الأسرى، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا.

وأكد مسؤول في حركة حماس بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة مصرية وقطرية، ومن دون شروط مسبقة.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن الجولة الجديدة من المفاوضات انطلقت بالفعل، مؤكدًا جدية الحركة في التفاوض.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قولهم إن إسرائيل تقف أمام "24 ساعة دراماتيكية"، مشيرين إلى أن التهديدات هذه المرة "ليست مجرد استعراض أو تمثيل"، وأن هناك فرصة حقيقية يتم اختبارها.

ومن المتوقع أن ينعقد الكابينت يوم غد الأحد في جلسة وصفها مسؤولون بأنها "نافذة زمنية حرجة لاتخاذ قرار مصيري"، وسط ضغوط دولية متزايدة على الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

وأكدت المصادر الحكومية الإسرائيلية استعدادها لإجراء "تعديلات طفيفة وغير جوهرية" على مقترح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، المعروف بـ"مقترح ويتكوف"، لكنها شددت على أنها "لن تسمح لحماس بالمماطلة أكثر".