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بن غفير: علينا الدخول بكل قوة لغزة وإنهاء المهمة

11:17 م السبت 17 مايو 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

صرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأن الوقت ليس مناسبًا للتراجع أو منح حركة حماس فرصة لالتقاط الأنفاس أو التعافي من جديد.

وأضاف بن غفير: "يجب أن نواصل الضغط بكل قوة، والضغط على دواسة الغاز حتى النهاية، بهدف إخضاع حماس".

وشدد وزير أمن الاحتلال على ضرورة دخول قطاع غزة "بكل القوة وإنهاء المهمة"، مؤكدًا أن "السيطرة على الأرض وسحق العدو وتحرير الأسرى بالقوة" هو الخيار الوحيد من وجهة نظره.

وأكد أنه سيواصل "الكفاح ضد أي اتفاق استسلام لما أسماه الشيطان"، مشيرًا إلى أن "ساعة الحسم قد حانت"، في موقف يعكس معارضته لأي تسوية سياسية محتملة مع حماس.

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إيتمار بن غفير حماس وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قطاع غزة
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