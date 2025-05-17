واشنطن: اللقاء المباشر بين ترامب وبوتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الجمود في أوكرانيا

وكالات



قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن اللقاء المباشر بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو "السبيل الوحيد القادر على كسر الجمود الحاصل في الأزمة الأوكرانية".



وأكد "روبيو"، في تصريحات لشبكة "سي بي إس"، أن ترامب أعرب عن رغبته الجادة في عقد هذا اللقاء في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي أبدى استعدادًا مماثلًا، وهو ما يعزز فرص عقد الاجتماع في المستقبل القريب.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة عرضت رسميًا على روسيا إجراء محادثات مباشرة بين الزعيمين، مشددًا على أن ترامب لم يخفِ رغبته في ذلك، بل أعلنها بشكل علني، موضحًا أن الجهود تتركز حاليًا على تحديد مكان انعقاد اللقاء وتوقيته، إلى جانب صياغة جدول أعمال واضح يشمل القضايا الأساسية.



وأشار "روبيو"، إلى أن ترتيب اللقاء يتطلب بعض التنسيق الفني والدبلوماسي، لكن الإرادة السياسية من كلا الطرفين تبدو متوفرة، ما قد يمهد الطريق أمام تقدم ملموس في الملف الأوكراني خلال الفترة المقبلة.