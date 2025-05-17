(أ ب)

أوقفت المكسيك وتشيلي وأوروجواي استيراد الدواجن من البرازيل بعدما أكدت البلاد أول تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية، حسبما ذكرت السلطات اليوم السبت.

وقالت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية أمس الجمعة إن الصين والاتحاد الأوروبي أوقفا استيراد الدواجن من البرازيل.

وقالت الهيئة الوطنية المكسيكية لسلامة وجودة الأغذية الزراعية، في بيان اليوم إنها علقت استيراد لحوم الدواجن وبيض التفريخ والطيور الحية ومنتجات الدواجن الأخرى من البرازيل مؤقتا كإجراء احترازي.

ونقلت بوابة "برودكاست أجرو" الإخبارية المحلية عن لويس روا، أمين التجارة الدولية بوزارة الزراعة البرازيلية قوله إن تشيلي وأوروجواي أيضا أوقفتا استيراد الدواجن.

وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأن البرازيل من إحدى أبرز الدول المنتجة والمصدرة للدواجن، حيث تمثل 14 % من إنتاج الدواجن العالمي.