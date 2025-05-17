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وزير الدفاع السوري يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن قوات الجيش

10:18 م السبت 17 مايو 2025

مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري

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وكالات

أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، السبت، عن دمج كافة الوحدات العسكرية في البلاد ضمن هيكلية وزارة الدفاع، في خطوة وصفها بالتاريخية نحو توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز الانضباط والعمل المؤسسي.

وقال أبو قصرة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن هذا القرار ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود وتعاون القادة والجنود في مختلف الوحدات، مشيدًا بما أبدوه من التزام وحرص على المصلحة الوطنية العليا.

وأكد وزير الدفاع أن جميع المجموعات العسكرية المتبقية مطالبة بالالتحاق بالوزارة في مدة أقصاها عشرة أيام، مشددًا على أن أي تأخير في تنفيذ القرار سيُقابل باتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين السارية.

واختتم وزير الدفاع السوري بيانه بتوجيه الشكر لكافة من أسهم في إنجاز هذا الدمج، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية الموحدة ستكون أكثر قدرة على أداء مهامها في حماية الوطن واستقراره.

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