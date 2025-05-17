سيناتور ديمقراطي: أدخلوا الطعام إلى غزة الآن وواشنطن متواطئة
10:15 م السبت 17 مايو 2025
وكالات
دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين إلى إدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة "على الفور"، متهمًا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بـ"تجويع مليوني مدني لليوم الـ76 على التوالي".
وأشار فان هولين إلى أن شاحنات الغذاء تنتظر السماح لها بالدخول لكنها مُنعت، ما أدى إلى وفاة أطفال بسبب نقص الغذاء، مضيفًا أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي".
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