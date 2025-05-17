بسبب دعمه لفلسطين.. الشرطة الألمانية تتعدى بالضرب على متظاهر في الشارع |فيديو

وكالات

أظهر مقطع فيديو قيام عدد من عناصر الشرطة الألمانية بالاعتداء بالضرب على أحد المتظاهرين في شوارع العاصمة برلين، بسبب تأييده للقضية الفلسطينية.

ووثّقت المشاهد المتداولة لحظة تجمع عدد من رجال الشرطة حول المتظاهر خلال فعالية إحياء ذكرى النكبة، حيث انهالوا عليه بالضرب بطريقة عنيفة، أثارت موجة واسعة من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.