بسبب دعمه لفلسطين.. الشرطة الألمانية تتعدى بالضرب على متظاهر في الشارع |فيديو
وكالات
أظهر مقطع فيديو قيام عدد من عناصر الشرطة الألمانية بالاعتداء بالضرب على أحد المتظاهرين في شوارع العاصمة برلين، بسبب تأييده للقضية الفلسطينية.
ووثّقت المشاهد المتداولة لحظة تجمع عدد من رجال الشرطة حول المتظاهر خلال فعالية إحياء ذكرى النكبة، حيث انهالوا عليه بالضرب بطريقة عنيفة، أثارت موجة واسعة من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.
مشاهد متداولة لعناصر من الشرطة الألمانية في العاصمة برلين يجتمعون على متظاهر داعم لفلسطين، حيث انهالوا عليه بالضرب بشكل وحشي وذلك خلال إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.#المانيا #برلين #فلسطين #فيديو pic.twitter.com/BeYZYdg2yS
— RT Arabic (@RTarabic) May 17, 2025
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