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بسبب دعمه لفلسطين.. الشرطة الألمانية تتعدى بالضرب على متظاهر في الشارع |فيديو

10:10 م السبت 17 مايو 2025

الشرطة الألمانية

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وكالات

أظهر مقطع فيديو قيام عدد من عناصر الشرطة الألمانية بالاعتداء بالضرب على أحد المتظاهرين في شوارع العاصمة برلين، بسبب تأييده للقضية الفلسطينية.

ووثّقت المشاهد المتداولة لحظة تجمع عدد من رجال الشرطة حول المتظاهر خلال فعالية إحياء ذكرى النكبة، حيث انهالوا عليه بالضرب بطريقة عنيفة، أثارت موجة واسعة من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الشرطة الألمانية الاعتداء بالضرب على أحد المتظاهرين القضية الفلسطينية ذكرى النكبة
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