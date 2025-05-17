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تحطم مروحيتين في جنوب غربى فنلندا وسقوط عدة قتلى

09:54 م السبت 17 مايو 2025

تحطم مروحيتين في جنوب غربى فنلندا وسقوط عدة قتلى

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(د ب أ)

لقي عدة أشخاص حتفهم اليوم السبت عندما تحطمت مروحيتان في مدينة "أورا" الواقعة جنوب غربى فنلندا، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وقالت الشرطة الفنلندية في بيان إن إحدى المروحيتين كانت تقل شخصين، بينما كانت الأخرى تقل ثلاثة، وإن الحادث أسفر عن "عدة وفيات". وأضافت أن العدد الدقيق للضحايا وهويات الركاب لا تزال قيد التحقق.

لكن هيئة الإذاعة العامة الإستونية أفادت بأن جميع الركاب الخمسة يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وقع الحادث في منتصف النهار بجنوب غربى فنلندا. ووفقا للمحققين، كانت المروحيتان في طريقهما من العاصمة الإستونية تالين إلى مطار فنلندي.

وعُثر على حطام المروحيتين في منطقة غابات شمال مدينة توركو. ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.

ونقلت هيئة الإذاعة الفنلندية "واي إل إي" عن أحد السكان المحليين قوله إن المروحيتين كانتا تحلقان بالقرب الشديد من بعضهما البعض، ثم قامت إحداهما بحركة غير متوقعة واصطدمت بالأخرى. وأضاف الشاهد: "كان هناك اصطدام مروع".

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مدينة أورا هيئة الإذاعة العامة الإستونية فنلندا مطار فنلندي تحطم مروحيتين
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