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حماس: مرحلة الصفقات الجزئية انتهت ولسنا نادمين على إطلاق عيدان

09:48 م السبت 17 مايو 2025

طاهر النونو

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وكالات
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، طاهر النونو، إن مرحلة الصفقات الجزئية قد انتهت، وأن الحركة وافقت على الجولة الحالية من المفاوضات دون شروط مسبقة.
وأضاف النونو أن حماس تعاملت بجدية وحسن نية مع الإدارة الأمريكية للضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن موقف الإدارة الأمريكية بعدم الضغط لإدخال المساعدات هو موقف "مستهجن وغير مقبول".
وأكد النونو أن حماس ليست نادمة على إطلاق سراح الأسير عيدان، وأثبتت للعالم أنها ليست الطرف المعطل للاتفاق.

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