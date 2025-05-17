حماس: نرحب بقمة بغداد وندعو لترجمة مواقف القمة لخطوات عملية

وكالات

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بمخرجات قمة بغداد، وثمنت مواقف القادة العرب المطالبة بوقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات لغزة.

وقالت حماس، في بيان اليوم السبت، "نثمن إدانة قمة بغداد للعدوان ومطالبتها بوقفه ورفضها تهجير شعبنا وتأكيدها مركزية القضية الفلسطينية".

ودعت الحركة لترجمة المواقف الصادرة عن قمة بغداد إلى خطوات عملية عبر إجراءات عاجلة لوقف العدوان ورفع الحصار، كما دعت لتنفيذ مقررات القمة العربية الإسلامية في الرياض عام 2023 التي دعت لكسر الحصار وإدخال المساعدات.

وأضافت حماس: "نجدد دعمنا لأي دعوة مسؤولة لوحدة وطنية فلسطينية قائمة على مشروع تحرري جامع يعبر عن إرادة شعبنا".

وطالب القادة العرب، في "إعلان بغداد" الصادر في ختام القمة العربية الـ34 اليوم السبت، بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة ووقف الأعمال العدائية ضد المدنيين.

ودعوا إلى التحرك العاجل لوقف إراقة الدماء وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة المعتمدة بالقمة غير العادية بالقاهرة، واجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن التعافي وإعادة الإعمار في غزة.