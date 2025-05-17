هيئة الأسرى: السلطة لا تريد التعاطي مع أسرى حماس والجهاد

وكالات

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، أن الأسرى والمحررين يتقاضون مخصصاتهم ورواتبهم لأنهم "مقاتلون من أجل الحرية"، مشددًا على أن هذا الحق لا يجب أن يخضع لأي تمييز سياسي أو تنظيمي.

وأوضح أبو الحمص أن الاتصالات الجارية مع الحكومة الفلسطينية لحل أزمة رواتب الأسرى لم تُفضِ إلى نتائج، منتقدًا موقف بعض القيادات الحكومية التي ترفض التعاطي مع أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال: "نحن لا نميز بين أسير وآخر على أساس الانتماء السياسي، ويجب احترام تضحيات شعبنا ومناضلينا وأسرانا"، مضيفًا أن الهيئة ستواصل الدفاع عن الأسرى وكرامتهم "حتى وإن دفعنا ثمناً باهظاً لذلك".

وأشار إلى أن هناك العديد من الحلول الممكنة لأزمة رواتب الأسرى والمحررين، لكن الحل لا يكون بتركهم في الشوارع أو بقطع رواتبهم، على حد تعبيره.

وكشف أبو الحمص عن أن شخصية أمنية بارزة في السلطة الفلسطينية اتصلت بالأسرى المحررين المبعدين للتحريض ضد سفرهم إلى دولة تم الاتفاق معها مسبقًا على استقبالهم، مؤكدًا أن الهيئة لن تتراجع عن مسؤولياتها تجاههم.