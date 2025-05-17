الكرملين: المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب قيد التحضير

وكالات

نقلت وكالة "تاس" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قيد التحضير.

وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتحدث هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الاثنين.

وأمس الجمعة، انطلق اجتماع على مستوى الوفود بين تركيا وأمريكا وأوكرانيا، في إطار مفاوضات إسطنبول الهادفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن وفود تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اجتمعت برئاسة الوزير فيدان، في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

ويترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ويضم المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا وروسيا كيث كيلوجو, وسفير واشنطن لدى أنقرة توم باراك.

أما الوفد الأوكراني، يرأسه وزير الدفاع رستم عمروف، ويضم رئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، ووزير الخارجية أندريه سيبيها.

وسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا، لكنه قال إنه لن يحضر المحادثات، بعدما امتنع نظيره الروسي عن تلبية دعوته لعقد لقاء مباشر في إسطنبول.

وقال الوفد الروسي بالمفاوضات مع أوكرانيا، إن موسكو وكييف اتفقتا على تبادل 1000 أسير لكل منهما، مشيرًا إلى أن أوكرانيا طلبت إجراء محادثات على مستوى القادة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وصرح رئيس الوفد الروسي، أن موسكو راضية عن نتائج المحادثات وستواصلها مع أوكرانيا، موضحًا أن روسيا وأوكرانيا ستقدمان وجهات نظرهما بشكل مفصل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل ثم ستتواصل المفاوضات.