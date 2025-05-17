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المجلس الأوروبي: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية

08:13 م السبت 17 مايو 2025

غزة

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وكالات
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، "مصدومون من الأخبار اليومية الواردة من غزة"، مؤكدًا أن المدنيون في غزة يتضورون جوعًا والمستشفيات تقصف مجددًا ويجب أن يتوقف العنف.
وطالب ميشال الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار فورًا عن غزة وضمان وصول المساعدات بشكل سريع دون عوائق، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة مأساة إنسانية وشعب بأكمله يتعرض لقوة عسكرية ساحقة.
وشدد رئيس المجلس الأوروبي، على أن التوصل لوقف إطلاق نار بغزة والإفراج عن جميع الأسرى أصبحا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

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