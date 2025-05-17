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علماء: نهاية العالم قد تكون أقرب مما نظن… والسبب إشعاع "هوكينغ"

08:03 م السبت 17 مايو 2025

نهاية العالم قد تكون أقرب مما نظن

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وكالات

كشف فريق من العلماء المتخصصين في الفضاء والفلك عن تقدير جديد ومثير لموعد نهاية الكون، مؤكدين أن "الساعة الكونية" تقترب من التوقف أسرع مما كان يُعتقد سابقاً، على حد وصفهم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، توصل باحثون من جامعة رادبود الهولندية إلى أن الكون سيفنى خلال زمن يُقدّر بـ"كوينفيجينتيليون" سنة، وهو رقم ضخم يعادل 1 متبوعاً بـ78 صفراً، وهو ما يُعد أقصر بكثير من التقدير السابق البالغ 10 أس 1100 سنة.

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ويُرجع الباحثون هذا التقدير الجديد إلى تأثير إشعاع "هوكينغ"، الذي يُعرف بأنه الإشعاع الصادر من الثقوب السوداء أثناء تبخرها تدريجياً، إلا أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن هذا الإشعاع لا يقتصر فقط على الثقوب السوداء، بل يمكن أن يصدر أيضاً عن نجوم نيوترونية وأقزام بيضاء، وهي الأجسام التي تمثل المراحل النهائية لحياة النجوم.

وتوضح الدراسة أن هذه الأجسام، التي كانت تُعتبر مستقرة على مدى زمني طويل جداً، يمكن أن تتفكك هي الأخرى عبر آلية مشابهة لإشعاع "هوكينغ"، ما يؤدي في النهاية إلى اختفائها بالكامل.

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وقال البروفيسور هينو فالكي، رئيس فريق البحث وأستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة رادبود، إن التقديرات السابقة لعمر الكون لم تأخذ هذا النوع من التبخر النجمي في الاعتبار، مما أدى إلى مبالغة كبيرة في حساب العمر المتوقع للكون، مؤكدًا أن النتائج الجديدة تشير إلى نهاية أسرع للكون، لكنها لا تزال بعيدة جداً عن زماننا الحالي.

وتُعد هذه النتائج امتداداً لفكرة قدمها الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ عام 1975، والتي قالت بإمكانية إفلات الجسيمات من الثقوب السوداء عبر إشعاع خاص، وهو ما أُطلق عليه لاحقاً "إشعاع هوكينغ"، أما الآن، فيبدو أن هذا الإشعاع قد يكون المفتاح لفهم متى وكيف تنتهي كل النجوم - وبالتالي الكون بأسره.

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نهاية العالم علوم الفلك إشعاع هوكينغ
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