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مسؤول إسرائيلي: نتنياهو طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا

07:57 م السبت 17 مايو 2025

ترامب وبنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا عندما التقاه في واشنطن الشهر الماضي.

قال المسؤول الإسرائيلي، إن نتنياهو أخبر ترامب أنه يخشى أن يؤدي رفع العقوبات عن سوريا إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023، في إشارة للهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يطلب من الإسرائيليين الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، مضيفًا "وأعتقد أنه الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله".

وتابع ترامب: "نريد لسوريا أن تنجح"، وكان أعلن، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء من العاصمة السعودية الرياض، أن إدارته "تعتزم رفع كافة العقوبات عن سوريا"، في خطوة تعد بداية لمرحلة جديدة قد تعيد دمج دمشق تدريجيًا في المشهد السياسي الإقليمي والدولي.

وأوضح ترامب، من على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى قطر يوم الأربعاء الماضي، أنه أبلغ إسرائيل أن إدارته سترفع العقوبات عن سوريا، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".

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رفع عقوبات سوريا بنيامين نتنياهو دونالد ترامب
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