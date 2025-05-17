واقعة مثيرة.. 10 سجناء يفرون من سجن أميركي عبر فتحة خلف المرحاض

وكالات

أعلنت السلطات الأميركية عن فرار 10 سجناء من أحد سجون مدينة نيو أورلينز، ليل الخميس الجمعة، في واقعة صادمة تم خلالها استغلال فتحة خلف مرحاض داخل الزنزانة، وتسلق جدار باستخدام بطانيات لتفادي الأسلاك الشائكة، بينما كان الحارس الوحيد المكلف بمراقبتهم قد ذهب لإحضار الطعام.

ووفقًا للشرطة، فإن السجناء استغلوا ثغرات قديمة في البنية التحتية للمرفق لطالما حذر منها المسؤولون، وتمكنوا من الهروب دون أن يُلاحظ غيابهم إلا بعد مرور أكثر من سبع ساعات خلال إحصاء روتيني صباحي.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة لحظة هروب السجناء وهم يركضون خارج المنشأة، بعضهم بملابس برتقالية وآخرون بملابس بيضاء، قبل تسلقهم السياج المحيط والسير على الطريق السريع المؤدي إلى أحد الأحياء القريبة.

وبحسب السلطات، تم القبض على أحد الفارين بعد مطاردة في الحي الفرنسي، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين بحلول مساء الجمعة، ولا يزال سبعة منهم فارين، بينهم متهمون في قضايا قتل، وتعتبرهم الشرطة "مسلحين وخطرين".

وأظهرت صورة نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الفتحة التي هرب عبرها السجناء، وهي ثقب مستطيل في جدار الزنزانة كُتب فوقه "سهل للغاية"، في دلالة على سهولة عملية الهروب التي تُحقق فيها السلطات، وسط شبهات بتورط عناصر من داخل إدارة السجن.