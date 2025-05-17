عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نطالب نتنياهو بإنهاء الحرب فورا

وكالات

طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوفد المفاوض في الدوحة بضرورة إنهاء الحرب وإعادة أبنائهم.

وأكدت العائلات أن الحل الوحيد لإنقاذ أرواح الأسرى يكمن في إتمام صفقات تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن نتنياهو يخوض الحرب لأغراض سياسية.

وأوضحت الهيئة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تقود البلاد إلى حرب دائمة، مستغلة الوضع لإقامة مستوطنات في غزة.

واتهمت عائلات الأسرى نتنياهو بخدمة أقلية متطرفة، محذرة من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى مقتل الأسرى.

ووجهت الهيئة نداء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبة منه التدخل لوضع حد لسياسات نتنياهو وتحديد سقف للتفاوض مع حركة حماس لإنهاء الحرب، مؤكدة أن الضغط العسكري لن يعيد "الأسرى"، بل سيعرض حياتهم للخطر.

وأضافت الهيئة أن إعادة الأسرى وإنهاء الحرب هو مصلحة إسرائيلية، معتبرة أن هذا هو النصر الحقيقي.

وذكرت أن إنهاء الحرب في غزة يجب أن يكون بنفس الطريقة التي تم بها إنهاء الصراع في لبنان، محذرة من أن عدم إعادة الأسرى سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن إسرائيل.

وطالبت العائلات رئيس الوزراء بإنهاء الحرب فوراً، مؤكدة أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن لإسرائيل.