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الجهاد الإسلامي: القمة ستكون شاهدا على عجز بعض الأنظمة العربية

06:46 م السبت 17 مايو 2025

حركة الجهاد الإسلامي

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وكالات

علقت حركة الجهاد الإسلامي على بيان القمة العربية الـ34، مؤكدة أن القمة ستكون بلا قيمة إذا لم تنجح في وقف الإبادة الجماعية في غزة، وإدخال المساعدات العالقة على حدود القطاع، ووقف المجاعة التي تجتاحه.

وأشارت الحركة إلى أن أي بيانات شجب أو مناشدات ستظل فارغة في حال عدم اتخاذ إجراءات حقيقية.

وأضافت حركة الجهاد أن القمة ستكون شاهدة على عجز بعض الأنظمة العربية وتواطؤ بعضها الآخر في التعامل مع الوضع في غزة.

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حركة الجهاد الإسلامي القمة العربية الإبادة الجماعية في غزة قطاع غزة
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