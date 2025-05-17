مصر ترحب بالمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

رحبت جمهورية مصر العربية بالمفاوضات المباشرة التي عقدت بين روسيا الإتحادية وأوكرانيا في إسطنبول، والتي انتهت أولى جلساتها أمس الجمعة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت، أن هذه الخطوة تعد تطوراً مشجعاً، وتأمل أن تمهد الطريق لفتح صفحة جديدة لاستعادة الهدوء والأمن والاستقرار للقارة الأوروبية.

ودعت مصر الطرفين لاتخاذ مزيد من الخطوات لبناء الثقة، بما يسهم في التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا تقضي إلى إنهاء النزاع الذي طال أمده.

وتعاود مصر التأكيد على موقفها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، والذي يستند إلى ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، والتوصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف ضمانا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.