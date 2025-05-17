يسرائيل كاتس: حماس راغبة في العودة لمحادثات وقف إطلاق النار

(د ب أ)

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم السبت بعدما شنت إسرائيل هجوما جديدا على قطاع غزة المحاصر، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مستعدة للعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار.

وذكر كاتس في بيان: "أعلن وفد حماس في الدوحة العودة إلى التفاوض بشأن اتفاق بخصوص الأسرى، لدى البدء في عملية (عربات جدعون) في قطاع غزة، الذي ينفذها الجيش بقوة كبيرة".

ولم تؤكد حماس صحة تصريحه على الفور.

ويهدف العدوان الإسرائيلي الجديد لزيادة الضغط على حماس كي تفرج عن باقي الأسرى المحتجزين في غزة. وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا إنه يسعى للقضاء على حماس تماما.

ووصل فريق من المفاوضين الإسرائيليين إلى الدوحة الأسبوع الماضي. وتوسطت قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لكن المحادثات تعثرت قبل عدة شهور.

وتظل هناك العديد من الاختلافات بين الجانبين ولم يتضح ما إذا كانت محادثات الدوحة ستنهار مجددا ويغادر الوفدان.