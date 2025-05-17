أمير قطر يغادر القمة العربية في بغداد دون إلقاء كلمته

وكالات

غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، العاصمة العراقية بغداد، دون إلقاء كلمته في القمة العربية الرابعة والثلاثين واكتفى بلقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، غادر آل ثاني، اليوم السبت بغداد، بعد ترؤسه وفد قطر المشارك في الدورة العادية الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ولم تشر لأسباب المغادرة.

والتقى أمير قطر، على هامش القمة التي استضافتها بغداد، رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحسب بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي.

ومن جانبه، قال الديوان الأميري، إن آل ثاني استعرض مع السوداني، على هامش القمة العربية، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحث الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

واستضافت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الـ34 بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب فضلًا عن ممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.