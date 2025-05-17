السعودية في قمة بغداد: نرفض تهجير الفلسطينيين تحت أى ظرف

وكالات

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، رفض المملكة القاطع لأى محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني تحت أى ظرف.

وقال الجبير، خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد، إن المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون تتطلب موقفًا موحدًا لوقف اعتداءات إسرائيل .

وأشاد وزير الخارجية السعودي، في كلمته، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته للرياض.

كما أكد الجبير، دعم بلاده لجهود الرئيس اللبناني جوزيف عون في حصر السلاح بيد الدولة.

وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الـ34 بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب فضلا عن ممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.