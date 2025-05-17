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إعلام عبري: إسرائيل قد توقف العملية العسكرية بغزة لتسهيل المفاوضات

04:25 م السبت 17 مايو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني، أن جيش الاحتلال قد يوقف عملية "عربات جدعون" في قطاع غزة إذا تبين أنها قد تعطل المفاوضات.

و "عربات جدعون" هو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مصادر، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على إجراء مفاوضات لكن ليس على مبادرة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقالت المصادر، إن حماس وافقت على نقاش يتيح لكل طرف عرض موقفه بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن حماس وإسرائيل وافقتا على إجراء مفاوضات دون شروط متبادلة، في محاولة لتحقيق أي اختراق في المحادثات المتعثرة.

وكانت القناة الـ12 العبرية قالت نقلًا عن مصدر إسرائيلي، إن هذه ساعات مصيرية، والمفاوض يجلسون حاليًا لإجراء مفاوضات جادة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف المصدر الإسرائيلي: "يجب على حماس أن تفهم أنها يجب أن توافق على مخطط فيتكوف، وإلا فإن المناورة البرية الجديدة القوية سوف تبدأ قريبًا جدًا".

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جيش الاحتلال غزة إسرائيل
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