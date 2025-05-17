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إعلام عبري: إسرائيل تتحدث عن مفاوضات مع حماس دون شروط مسبقة

04:13 م السبت 17 مايو 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مصادر، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على إجراء مفاوضات لكن ليس على مبادرة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقالت المصادر، إن حماس وافقت على نقاش يتيح لكل طرف عرض موقفه بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن حماس وإسرائيل وافقتا على إجراء مفاوضات دون شروط متبادلة، في محاولة لتحقيق أي اختراق في المحادثات المتعثرة.

وكانت القناة الـ12 العبرية قالت نقلًا عن مصدر إسرائيلي، إن هذه ساعات مصيرية، والمفاوض يجلسون حاليًا لإجراء مفاوضات جادة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف المصدر الإسرائيلي: "يجب على حماس أن تفهم أنها يجب أن توافق على مخطط فيتكوف، وإلا فإن المناورة البرية الجديدة القوية سوف تبدأ قريبًا جدًا".

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إسرائيل حماس ستيف ويتكوف صفقة الأسرى
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