الجزائر في قمة بغداد: مطالبون بالالتفاف حول القضية الفلسطينية لمواجهة العدوان الإسرائيلي

وكالات

أكد وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية الجزائري، أحمد عطاف، أن العالم العربي يواجه تحديات متعاظمة لم يسبق لها مثيل في تاريخه المعاصر.

وقال عطاف، خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد، "إن القضية الفلسطينية تشهد مخططات تصفية تنهال عليها وسط إصرار الاحتلال الإسرائيلي على فرض رؤيته العبثية للسلام لإشباع أطماعه، فهو سلام يقوم على أنقاض القضية الفلسطينية وتحرم فيه دول الجوار من أبسط مقومات أمنها واستقرارها".

وأضاف "مطالبون بالالتفاف حول قضيتنا المركزية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. ومطالبون كذلك بالتضامن مع أشقائنا في لبنان وسوريا لأن وحدة وسيادة هذين البلدين تظل جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وشدد وزير الخارجية الجزائري على رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في المنطقة العربية.

وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الـ34 بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب فضلا عن ممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.