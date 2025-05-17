أثناء انعقاد القمة العربية.. إسرائيل تهدد حماس بمناورة برية قوية

وكالات



قالت القناة الـ12 العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، إن هذه ساعات مصيرية، والمفاوض يجلسون حاليا لإجراء مفاوضات جادة حاليا في الدوحة.

وقالت القناة الـ12 العبرية نقلا عن المصدر الإسرائيلي: "يجب على حماس أن تفهم أنها يجب أن توافق على مخطط فيتكوف، وإلا فإن المناورة البرية الجديدة القوية سوف تبدأ قريبا جدا".

ومن جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، القمة العربية والعالم الحر لوقف الإبادة في غزة وفرض عقوبات عاجلة على الاحتلال الفاشي.

كما دعت الحركة، في بيان اليوم السبت، القمة العربية لتحمل مسؤولياتها التاريخية واتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان ورفع الحصار، مؤكدة أن ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم الذي يقف عاجزًا.

ودعت حماس شعوب العالم وقواه الحرة لتصعيد حملة تضامن عالمية لكشف جرائم الاحتلال وفضح سياسة الإبادة والتجويع.