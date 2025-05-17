الكرملين: لقاء بوتين وزيلينسكي ممكن بشرط التوصل إلى اتفاقات مسبقة

وكالات

أدلى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بتصريحات جديدة، حيث قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولكن فقط بعد التوصل إلى "اتفاقات معينة".

يُذكر أن بوتين لم يحضر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي عُقدت هذا الأسبوع، متجاهلًا دعوات زيلينسكي للقاء مباشر بينهما.

ولم يوضح بيسكوف طبيعة الاتفاقات المطلوبة لعقد اللقاء، كما رفض التعليق على الشروط التي طرحتها روسيا خلال المحادثات.

وأضاف أن أحد القضايا بالنسبة لروسيا هو تحديد الجهة الأوكرانية التي ستوقع على أي اتفاق محتمل.

كما أشار إلى عدم وجود أي تواصل مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مضيفًا أن الكرملين سيُعلن عن أي محادثة مع دونالد ترامب إذا اعتُبرت مفيدة.