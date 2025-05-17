إعلان

الكرملين: لقاء بوتين وزيلينسكي ممكن بشرط التوصل إلى اتفاقات مسبقة

03:19 م السبت 17 مايو 2025

دميتري بيسكوف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أدلى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بتصريحات جديدة، حيث قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولكن فقط بعد التوصل إلى "اتفاقات معينة".

يُذكر أن بوتين لم يحضر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي عُقدت هذا الأسبوع، متجاهلًا دعوات زيلينسكي للقاء مباشر بينهما.

ولم يوضح بيسكوف طبيعة الاتفاقات المطلوبة لعقد اللقاء، كما رفض التعليق على الشروط التي طرحتها روسيا خلال المحادثات.

وأضاف أن أحد القضايا بالنسبة لروسيا هو تحديد الجهة الأوكرانية التي ستوقع على أي اتفاق محتمل.

كما أشار إلى عدم وجود أي تواصل مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مضيفًا أن الكرملين سيُعلن عن أي محادثة مع دونالد ترامب إذا اعتُبرت مفيدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكرملين دميتري بيسكوف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وجه طلبا لترامب.. ماذا قال الرئيس السيسي في كلمته بقمة بغداد؟