رئيس الوزراء اللبناني: نرفض تهجير الفلسطينيين وسنواصل المطالبة بانسحاب إسرائيل من أراضينا

القاهرة- مصراوي:

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، أن لبنان افتتح صفحة جديدة في تاريخه، ترتكز على نهج الإصلاح وترسيخ استقلال القرار الوطني، مشددًا على التزام الدولة اللبنانية الكامل بتنفيذ القرار الدولي 1701.

وقال إن العالم كان شاهدًا على التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يواصل اعتداءاته وانتهاكاته للقرارات الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.

وفي سياق تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أدان رئيس الوزراء اللبناني بشدة ما وصفه بـ"السياسة الإسرائيلية القائمة على القتل الممنهج والتدمير الشامل"، مؤكدًا أن ما يشجع المعتدي على التمادي هو غياب المساءلة الدولية، ومشدّدًا على ضرورة وضع حد لهذه الجرائم.

وجدد موقف لبنان الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة كامل حقوقه، وعلى رأسها حق تقرير المصير. كما أكد على التمسك بالمبادرة العربية للسلام التي تم تبنيها عام 2002 كأساس لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الوزراء اللبناني استعداد بلاده للتعاون مع السلطات السورية لتأمين العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين، بما يحفظ كرامتهم ويدعم استقرار المنطقة.