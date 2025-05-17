زيلينسكي: الأشخاص الذين قتلوا في هجوم على حافلة في سومي مدنيون

كييف- (د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا اليوم السبت بقتل مدنيين عن عمد في هجوم بطائرة مسيرة على حافلة، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في منطقة سومي.

وقال زيلينسكي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، مصحوبا بصورة لحافلة مدمرة "كان جميع القتلى مدنيين. ولم يكن من الممكن أن يفشل الروس في معرفة نوع المركبة التي كانوا يستهدفوها. هذا قتل مدنيين عن عمد".

وكانت مصادر أوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن تسعة أشخاص قد قتلوا في الهجوم في بلدة بيلوبيليا الحدودية في منطقة سومي الأوكرانية.

وأصيب سبعة أشخاص. وقال زيلينسكي إنهم تعرضوا لحروق وكسور في العظام.

جاء الهجوم بعد يوم من المحادثات الروسية الأوكرانية التي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والتي شنتها روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال زيلينسكي إنه يرى الهجوم دليلا آخر على أن روسيا لا تهتم بوقف إطلاق النار وطالب بممارسة ضغوط أقوى في شكل عقوبات على موسكو لوقف القتل.