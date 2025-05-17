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حماس تدعو القمة العربية لوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة

02:19 م السبت 17 مايو 2025

القمة العربية في بغداد

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وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، القمة العربية والعالم الحر لوقف الإبادة في غزة وفرض عقوبات عاجلة على الاحتلال الفاشي.

كما دعت الحركة، في بيان اليوم السبت، القمة العربية لتحمل مسؤولياتها التاريخية واتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان ورفع الحصار، مؤكدة أن ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم الذي يقف عاجزًا.

ودعت حماس شعوب العالم وقواه الحرة لتصعيد حملة تضامن عالمية لكشف جرائم الاحتلال وفضح سياسة الإبادة والتجويع.

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القمة العربية حماس الإبادة الإسرائيلية غزة
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