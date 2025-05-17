السودان في قمة بغداد: وقف النار يتطلب انسحاب الدعم السريع من كل المناطق

وكالات

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إبراهيم جابر، إن المنطقة العربية تمر بتحديات كبيرة منها تصاعد العمليات العسكرية وتنامي ظاهرة اللجوء والانقسامات السياسية.

وشدد جابر، خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد، على أنه يجب وقف إمداد ميليشيا الدعم السريع بالسلاح الإقليمي حتى يتمكن السودان من أن يحقق خارطة الطريق.

وذكر أن وقف إطلاق النار في السودان يجب أن يكون مصحوبًا بانسحاب الدعم السريع من كل المناطق، موضحًا أن الدعم السريع يستهدف كل مكتسبات الشعب السوداني.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، التزام الخرطوم بتنفيذ خارطة الطريق التي قدمت للأمم المتحدة والأشقاء، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق قائمة على وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن مدينة الفاشر.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال جابر: نرفض كافة أشكال التهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الـ34 بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب فضلا عن ممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.