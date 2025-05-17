الرئيس الصومالي في قمة بغداد: ندعو إلى إقامة دولة فلسطينية



وكالات

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن "القضية الفلسطينية اختبار حقيقي لدولنا العربية في وحدة الصف"، معربًا عن تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني، وجميع الشعوب العربية التي تعاني من النزاعات.

ودعا شيخ محمود، خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد، إلى العمل على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الرئيس الصومالي، أن بلاده تدعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مقديشو تسعى لتكون جسرًا للتنمية بين العالم العربي وإفريقيا؛ لرسم مستقبل يقوم على السلام والازدهار والتعاون.

وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الـ34 بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب فضلا عن ممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.