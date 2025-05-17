عباس يدعو لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل خطة إعادة إعمار غزة

وكالات

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل وتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة، كما دعا إلى تمويل برامج الإصلاح والنهوض في الضفة الغربية والقدس في مواجهة احتجاز أموال السلطة الفلسطينية.

وقال عباس، خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، إن رؤية السلطة الفلسطينية تستند إلى هدنة شاملة ووقف الإجراءات الأحادية من استيطان وتهجير.

وأكد أن القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر وجودية، موضحًا أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية جزء من مشروع استعماري يهدف إلى تقويض الدولة الفلسطينية.

وشدد عباس على أنه يجب تمكين فلسطين من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة وتخلي حركة حماس عن سيطرتها على القطاع وتسليم سلاحها وسلاح جميع الفصائل لأجهزة السلطة.

وتابع: "يجب إطلاق عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وفق إطار زمني محدد"، مؤكدًا استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل إذا أتيحت الظروف المناسبة.

وطالب الرئيس الفلسطيني بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة وفق أسس مهنية وبإشراف عربي ودولي، مطالبًا بالوقف الدائم لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الـ34 بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب فضلا عن ممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.